10法定古蹟免費導賞 了解歷史建築

【本報訊】發展局文物保育專員辦事處將於今年10至12月期間，舉辦「2023古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，提供免費導賞團實地介紹10個與綠化及園境相關的法定古蹟和已獲評級歷史建築。

包括牛棚藝術村 薄鳧林牧場 古蹟周遊樂由今年10月1日至11月30日，在以下10個法定古蹟和已獲評級歷史建築舉行免費導賞團，名額先到先得。相關地點包括牛棚藝術村（前馬頭角牲畜檢疫站）、茶具文物館（舊三軍司令官邸）、綠匯學苑（舊大埔警署）、衞生教育展覽及資料中心（前威菲路軍營第S4座）、香港文物探知館（前威菲路軍營第S61及S62座）、何東夫人醫局•生態研習中心（何東夫人醫局）、鯉魚門公園第7座、第10座及第25座（舊鯉魚門軍營第7座、第10座及第25座）、香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）、薄鳧林牧場（舊牛奶公司高級職員宿舍）、林邊生物多樣性自然教育中心（林邊屋）。

多間公共圖書館 辦巡迴展覽 巡迴展覽則由10月1日起，至12月29日，先後在灣仔入境事務大樓一樓大堂、荃灣荃新天地二期高層地下中庭、香港仔公共圖書館、牛池灣公共圖書館、銅鑼灣時代廣場有蓋廣場、新蒲崗公共圖書館、元朗公共圖書館、上水公共圖書館、油蔴地公共圖書館、屯門公共圖書館、荔枝角公共圖書館、南葵涌公共圖書館，以及藍田公共圖書館等地舉辦。