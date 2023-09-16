北都藍圖未見影蹤 渠務期票留位蓄洪

市民剛歷噩夢 暴雨水淹損失慘重 近期本港天氣不穩定，早前連夜暴雨致多區水浸，令市民更關注本港的渠務設施能否應付氣候變化。港府計劃於北部都會區規劃加入新設計，但就未公布具體細節和成本造價等。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒昨日出席建築師學會活動時表示，北部都會區新發展區規劃將有多項元素，並會預留充足空間應付暴雨和水位上升，適應氣候變化。有議員認為，現時港府應加強應對雨水排放渠道淤塞問題，以預防再次發生水浸或應對特殊天氣。

丘卓恒指，北都新發展區的土地平整水平將會比過去的新市鎮為高，以便預留充足空間應付暴雨和水位上升。他稱，當局又將設計各種渠務基建，包括活化河道等，使其能夠在暴雨時有蓄水功能；又計劃興建大型的地面及地底的蓄洪池等，應付極端天氣情況。

渠塞現形 多區浸完又浸 丘又稱，規劃中的新發展區，其休憩空間一般達到每人3.5平方米的最新規劃標準，高於現時全港平均的每人2.7平方米，有助提供大量地方植樹，擔當市肺功能，為城市降溫。當局鼓勵市民使用單車和綠色運輸，令新發展區碳排放減至最低。

議員謝偉銓表示，就北部都會區及全港各區要如何應對極端暴雨天氣，長遠上港府需要公布做法和規劃。他指當局將會在立法會休會後、即10月內會舉行特別會議，向議員講解如何處理日後對應極端暴雨天氣的規劃。但他認為若要在短期內要處理水浸問題，港府需要盡快疏通渠道，因自從十號風球「蘇拉」後本港多地渠務淤塞不再暢通，才會導致多區水浸，甚至近日下雨仍會出現水浸狀況，若不疏通渠道，即使有蓄洪池等發揮作用，部分地區仍會持續出現水浸情況。

本港上周多區出現暴雨，多處水浸、洪水氾濫，更打破多項紀錄。香港天文台總部在9月7日曾錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有紀錄以來的最高紀錄；而是次黑色暴雨警告的生效時間維持16小時35分鐘，持續時間較1999年8月23日的5小時47分鐘多逾兩倍，同樣創歷來黑色暴雨警告信號維持最長時數紀錄，登頂成本港最強黑雨。