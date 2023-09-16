環翠道緊急維修 料需時數周

【本報訊】黑色暴雨當日雨水如泉湧的環翠道成為全港焦點，有如歷劫巨災，遭受洪水衝擊最嚴重的一段行人道，出現多處路陷，露出地底管道，有工人正在搶修，在通往興華（二）邨的位置更因嚴重毀壞而無法通行，路旁的郵筒亦被用布封着。至於發生水淹汽車的環翠邨停車場（近商場位置），入口張貼告示指正在維修不准進入，記者在其中一個出口探視，有一輛白色七人車被沖至挨近柱邊，相信已經報銷。

在停車場主入口，就有一個大型環保斗，有工人坐在一旁休息，褲子沾滿泥巴的他指，從未見過水浸情況如此厲害，估計至少需時數星期清理現場。

排水渠早前增建護欄 難擋洪水 而對開的環翠邨邨內車道，也有大小不一的泥沙堆積，眼看有如一座座小山丘，亦因停車場停用關係，不少私家車停泊在行人路甚至住宅大廈對出空地，而商場地下的食店大致恢復營業，只有一家夾公仔店仍舊關閉，多部夾公仔機沾滿泥巴。

當晚洪水由上而下，位處上游位置，近峰華邨的一個排水渠被指是過往山洪暴發的黑點。渠務署已在該渠的行人路位置加建約一米高的石屎護欄，而排水渠的圓形管道直徑只有約一米，水渠中間位置的鐵欄就被多塊大石壓着而歪曲變形。