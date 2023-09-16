紅雨襲港 塌樹水浸冧山泥

【本報訊】天文台昨晚一度發出紅色暴雨警告信號。香港天文台昨晚7時55分，發出黃色暴雨警告信號，不足一小時內，再於昨晚8時40分改發紅色暴雨警告信號，之後在晚上10時改發黃色暴雨警告信號。天文台表示昨晚9時30分發出提示，西貢、沙田及大埔區錄得約70毫米雨量，而馬鞍山更超過100毫米，指受大雨影響，市民保持警覺。

昨晚8時開始，西貢及馬鞍山等地方相繼出現水浸，馬鞍山一名巴士司機報案，指西沙路近泥涌水浸，巴士不能經過，據悉駛往西貢的巴士需要在此掉頭。有網民上載西貢水浸的照片及影片到社交網，顯示西貢公路近大涌口村出現水浸。另有人稱西貢公路近獅子會自然教育中心道路也被水淹沒，亦有網民指往南山村的道路有山泥傾瀉，塌下的山泥阻塞道路不能回家。

天文台提示，可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。