內地抽驗日貨船壓艙水

【本報綜合報道】中國反對日本排放福島核污水入海，從排海開始前後在多個主要港口展開調查。日本共同社昨日引述多名經貿消息人士指，中國有關部門正對來自日本的貨船的壓艙水進行海水採樣等調查，暫未對貿易手續和貨物運輸造成重大影響。

倘放射物超標 禁排放 報道引述海運行業相關人士指，當地海事局在天津港，從來自日本的貨船抽取在日本領海內裝載的壓艙水，實施放射性物質檢測。貨船裝載貨物時會將壓艙水排到船外，海事局表明如放射性物質超標，將禁止排放壓艙水，但至今未出現此情況。

中方未公開宣布會檢測壓艙水，也沒發出相關書面通知等，但據報天津、山東等多個貿易港已採取上述措施。報道指，此措施可能在核污水排海前已開始，或在中方7月上旬對日本水產品全面進行放射性物質檢測以後，日本政府正收集相關資訊。

另外，中方本周四在聯合國人權理事會譴責日本向海洋排放核污水，斥此舉是侵犯人權。中方指出，如果核污水是安全，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海；呼籲人權理事會加強關注此問題，敦促日方立即停止將核污水排海。