食環查核手腳慢 日水產新鮮變臭爛

檢測人員不足 進口商蝕入肉 日本上月排放福島核污水後惹起輻射恐慌，港府隨即禁止日本福島及鄰近共10個都縣水產品進口，並全面檢測其餘日本進口水產，當局聲稱即使加強檢測亦不會拖慢食品清關。但有日本食品進口商爆料指其由日本空運抵港的新鮮水產，在機場等足24小時仍未獲檢最後發臭變爛，狠批負責把關的食物環境衞生署檢測核污手腳慢，害得他們慘蝕百萬元。有業界人士聲稱，當局日前突然更改做法，由只全面驗水產，變為所有來自日本的食品均需接受檢查，有連鎖超市進口的200箱水果均需逐一開箱檢驗，但又沒有足夠檢查人手，十煲三蓋，連累進口鮮貨苦等檢測，商家蝕到入肉。

室溫擺逾一日 得個等字 日本食品進口商負責人吳小姐表示，其公司每天都空運日本海產、刺身及水果等貨品來港，平日經食環署職員檢測合格後，便通知貨車將貨運走，詎料前日早上11時從日本空運抵港的水產食品，至昨日早上11時，足足長達24小時仍未能提貨離開。她指，期間僅有一名食環署職員在場檢測，工人在貨場內一直輪候苦等，一箱箱用發泡膠包裝的食品堆起散布在貨場內，貨車司機曾向相關部門查詢，卻獲回覆一字「等」，「或者同我哋講唔關佢哋事」，令她們十分無奈。直至昨晚8時，其從日本進口第二班機貨品亦抵港，惟第一班空運抵港的貨品仍未能提取，「第2班更加唔使走，全部都要等」！

昨早在場苦候的司機打開已放在室溫近24小時的發泡膠箱，檢查內裏水產狀況，發現冰塊已融化，「魚、蟹、帶子、海膽，臭晒！全部成本好貴，兩班機損失加埋成百萬元，睇住啲貨咁樣好心痛。無諗過10號風球、黑雨都可以正常運作，但就畀政府政策整死我哋，如果天災我哋認命，但今次係人為造成，真係好嬲。」她批評當局至今無人交代原因，對於食環署做法感到匪夷所思。她氣憤地說，港府對日本海產食品入口有新政策，進口商只好默默配合及承受，而當局未有任何援助之餘，居然連檢測人手亦不足，苦了一班經營日本進口食品的商人。

日本食品逐箱驗 包括水果 除了日本進口食品出事，其他國家的食品進口亦受影響。肉類運輸公司負責人張先生透露，本港所有進口食品均經國泰空運大樓及超級一號貨運中心進口本港。他昨早約7時抵達國泰貨品站提取從澳洲進口的肉類，正當準備向食環署人員提交文件，期望獲得肉類入口許可證時，看到現場有約20至30名同行亦在等候。他稱有同行指自己由前天晚上8時開始等候至昨早，仍未有食環署人員處理貨品，形容是「無了期咁等」。

張先生昨午2時才獲准取貨。他指，以往取貨「最多花費45至60分鐘處理可完成，一日最少可提取3次貨品」，惟昨日截至下午5時僅能提取一次，「行家見到終於輪到處理自己啲貨品，開心到好似中獎咁！」他又指，獲同行告知，即使現場等候人數人山人海，食環署職員仍然準時用膳，「佢哋根本不理他人死活！」

至於為何會造成以上混亂情況，張先生稱據其了解，本港由前日開始，除了檢測所有由日本進口的水產品外，其他來自日本的食品均需一併接受檢查，「有連鎖超市入口的200箱水果，食環署都要求逐箱打開驗」，他質疑食環署負責檢測的人手不足，「搞到所有貨品都塞晒喺度走唔到，仲要事先無通知行業人士。」本報翻查資料，發現當局於上月底稱食安中心於今年6月中起，全面提升就日本進口食品的檢測範圍，會檢測所有由日本進口的水產品，並加強檢測其相關的加工食品，但相關安排當時未見適用於所有日本進口食品。

食環署僅多派7名職員支援 食物環境衞生署食物安全中心發言人回覆指，十分重視前日起日本進口食品在本港機場長時間未能清關一事，但「死撐」相關情況比較特殊，進口貨品比平常多了60%，而且當中有數個個案因為文件不齊全須補充有關資料，並出現「貨證不符」的情況，因而需時待進口商提供文件澄清，以及詳細對照文件資料和貨物，強調相關情況與輻射檢測完全無關。

發言人又指，雖然昨日進口食品比平常多，但大部分其他進口食品清關時間平均約3.5小時；而食環署亦派出額外7位職員到場支援，該署會檢視人手配合運作需要。發言人提醒，本港機場貨運站均配備冷藏設施供進口商使用，進口商可按其需要將食品暫存於貨運站的冷藏設施。