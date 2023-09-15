霸地僭建已成災 貧富懸殊太悲哀

一場世紀黑雨，不僅戳破無能港府故作有為的假面具，更揭出富豪權貴霸地僭建貪得無厭。繼發生山泥傾瀉的大潭紅山半島，被證實至少有3間獨立屋未經許可佔用官地並疑有僭建物後，多區陸續揭發同類情況，有關注團體甚至發現，全港最少有8區共173間獨立屋懷疑違規。富者田連阡陌，貧者無立錐之地，這就是今日香港！

紅山半島在暴雨之際山泥傾瀉，意外揭露70、72及74號3間獨立屋未經許可佔用政府土地，當中70、72號確認有僭建。而74號屋業主數度拒絕屋宇署人員進入懷疑僭建地方，署方前天申請法庭手令，昨日入屋調查。此外，清水灣甘澍路8D號屋附近斜坡水土流失後僭建物外露，可能構成風險，當局昨日開始緊急維修。高官擺出公正嚴明狀，揚言須檢控會檢控，須清拆會要求清拆，亦會向相關業主追討修復工程費用云云。

然而，若非僭建物暴露人前，「人證物證」俱在，港府會對富豪權貴嚴正執法嗎？答案顯然是個問號。本土研究社指出，事件反映獨立屋霸佔官地及非法開墾氾濫成災，不僅違法，亦可能會令斜坡結構不穩，認為當局要檢視全港有多少間獨立屋出現同類情況。該團體於過去數日，就全港8大較多獨立屋的地區進行調查，包括半山、九肚山及南區等，根據衞星圖及核對政府公開資料，輕易發現過百間獨立屋都有上述違法情況。

調查結果一點也不令人意外。過去被揭發豪宅僭建、權貴霸地的事例還少嗎？前律政司司長鄭若驊甫上任即被揭豪宅僭建，知法犯法，其夫最後也僅被罰款11萬元而已。今次黑雨僭建風暴，當中紅山半島74號業主的傑青丈夫，甚至早在2017年已被傳媒揭發其屯門黃金海岸獨立屋，多處僭建和霸佔逾萬呎官地，連擋土牆也拆除，當時已被屋宇署及地政總署勒令還原，但時至今日仍是原封不動，擺明無視政府執法。

事實證明，港府所謂的執法軟弱無力，形同無牙老虎，毫無阻嚇力可言，而且每次執法都是傳媒揭發在先，否則豪宅「任意擴建」根本無人理會。更何況，法庭對這類個案判罰輕微，不痛不癢，反而霸地僭建可令豪宅增值，利益比風險大得多，富豪當然樂此不疲。有指臨海獨立屋無一不僭建，無一不霸地，連民間團體都能輕易有所發現，港府卻長久以來置若罔聞，要不是一場黑雨沖走了港府的遮羞布，令港府避無可避，當局會對這些富人主動執法才怪。

說來實在唏噓。香港深層次矛盾之所以無法緩解，最大原因就是房屋問題。窮人上樓難於上青天，公屋輪候冊固然大排長龍，就連「死過人」的凶宅也成搶手貨。反觀腰纏萬貫的富豪權貴，住在過億元的獨立屋猶未滿足，還要千方百計違規霸地僭建，欲壑難填。最可憐是住在鐵皮屋、天台屋、寮屋的貧窮戶，動輒面對港府鐵腕打擊，港府連執法也大搞「貧富懸殊」，法律公平云乎哉！