笑看天下：普京「優待」金正恩

呢，普京會見外國領袖經常遲到，今次就唔同，佢前一天仍在約1,000公里外嘅海參崴出席東方經濟論壇，卻仍比金正恩早約半小時到達東方航天發射場；韓聯社稱，這是普京對金正恩嘅「優待」。咁又係噃，皆因普京過去與美國、德國、日本、南韓等領袖會面，總是有遲冇早。再講吖，兩人甫見面，握手長達40秒；設國宴招待金正恩，從俄羅斯官方傳媒報道嘅國宴菜式，老朽覺得都花咗唔少心思，菜式以清淡為主，鴨肉沙律配無花果和桃肉、皇帝蟹餃子、鯇魚湯、雪花牛扒配烤雜菜、鱘魚配雜菌薯仔和沙棘雪葩等。金正恩身軀向來「君子不重則不威」，相信佢食量有番咁上下，是以清淡菜式亦不忘來個「雪花牛扒配烤雜菜」，鱘魚亦配雜菌薯仔，點都飽肚吖！