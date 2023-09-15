冰鑑春秋：拜登促進中俄朝結盟

北韓領導人金正恩與普京在俄羅斯的東方航天發射場會晤，雙方見面握手長達40秒，金正恩表示支持普京的每一項決定，普京則毫不諱言地證實將協助北韓發展衞星與火箭推進計劃。至此，中俄朝3國緊密結盟正式告成，而這正是歷代美國領導人最不想看到的夢魘。

自從韓戰嘗到中蘇朝聯手的苦頭後，美國奉行的戰略就是不斷離間3國之間的關係，冷戰時期就是成功利用中蘇矛盾拉攏中國，讓蘇聯多了一個世界人口第一的大敵，不得不在邊界大量陳兵防禦；前蘇聯中央政治局甚至認為萬一中國全面入侵，要對付這麼龐大的軍隊，唯一的方式便是動用核武，最後促成了蘇聯的崩潰。冷戰結束後，中國逐漸崛起，美國則努力修復與俄關係，希望重新挑撥兩國之間的關係，讓美國從中得利。

蘇聯解體後，雖然因為經濟上的需求，俄羅斯向中國提供了許多軍工技術，但一直對中國存有疑忌，懷疑中國覬覦地廣人稀的西伯利亞，所以對中國設下諸多限制。

照理來說，以目前美國朝野主流思想就是全力打垮中國，拜登應對普京睜一隻眼閉一隻眼，對北韓也應積極改善彼此關係，將兩國拉攏到中國的對立面，如此才能箝制中國，而毋須耗盡美國國力。但拜登的做法恰恰相反，在與中國交惡到幾乎全面對立的同時，卻選擇支持烏克蘭與俄羅斯發生衝突，也對北韓實施更嚴厲的制裁，結果中俄朝愈走愈近，團結成為對抗美國的聯盟。儘管彼此間仍然有許多矛盾存在，只是面臨美國這個大敵，不得不忽略枝微末節；於是俄羅斯對中提供西伯利亞，對朝提供衞星技術，而中朝也予以支援回饋，美國再想裂解3國，可就沒那麼容易了。