激濁揚清：華府成功配對抗美力量

俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩相隔4年半再次會面，普京承諾將協助北韓研發人造衞星，並探討兩國軍事技術合作的可能。金正恩表示，北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭。令人不得不佩服美國，成功地配對俄朝共襄盛舉，聯手抗美。

早在普金會前夕，美國已警告北韓勿向俄羅斯出售用於烏克蘭戰事的武器，否則將違反聯合國安理會多項決議。國務院發言人米勒又指俄朝會晤，是普京向北韓乞求援助，形容普京恢復俄羅斯帝國榮耀的希望已經落空。華府自說自話，惟早在俄羅斯國防部長紹伊古7月赴朝參觀「武器裝備展示會─2023」，金正恩向其介紹北韓人民軍近期裝備的武器作戰技術器材，就已是一趟睇辦之旅了。俄朝有否當白宮說話不是話？美國實力是否今非昔比？平壤政權是否受軟不受硬？這又豈可不察呢。

美國前總統特朗普與金正恩有過一段相見歡的日子，在2018年特金會出現前，美朝有過極其僵持的歲月。2017年，美國俄亥俄級巡航導彈核潛艇密歇根號半年之內到訪南韓釜山兩次，艦上可見供特種部隊使用的迷你特戰潛艇收納空間。海豹突擊隊分成幾個小隊來到朝鮮半島附近海域，有的登上列根號航空母艦，有的先進入日本，接着參加美韓聯合軍演。訓練目的只有一個，就是要置金正恩於死地。美朝關係在特朗普任內出現冰火兩極的轉變，說明金正恩對美國大棒政策不買帳。然而，美韓軍演照樣隔三差五地進行，美國駐韓特種部隊演練刺殺金正恩的新聞，近年亦有所聞。

北韓官媒上月報道，軍事偵察衞星發射失敗。平壤靠自身力量顯然無法突破技術瓶頸，為防範美國，與俄國互通有無，不過是向白宮對朝政策作出回應。