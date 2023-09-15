橫眉冷看：只能向佛菩薩求助？

香港號稱「500年一遇」的暴雨已經過去，雖然事隔一星期，但不少地區仍然滿目瘡痍，黃大仙中心北館的地庫依舊封閉，舂坎角炮台的積水還是未能清除。特區一千多平方公里的土地上，擱着一籮筐的事情，亟待政府部門為市民排難解憂。

雨災後的一周，筆者與朋友聚頭，一位友人是住在沙頭角區，據她所講，9月8日凌晨水浸時，情況遠比外間所知的嚴重。大水突然淹至，新界北區很多居民猝不及防，尤其是沙頭角一帶，洪水幾乎浸沒村子，村民致電999緊急熱線，竟然無人接聽。朋友自謂，當時根本求救無門，惟有帶同隔壁的老人涉水逃生。

我問朋友：「你倆逃出村口後，有政府車輛接應嗎？」答曰：「沒有。」後來有一輛吉普車經過，車主好心，接載她倆離開，才幸運地避過一劫。跟我講述經歷的是一位佛教徒，她一臉認真，說在最危急的時候，突然有一輛吉普車出現，助她們逃出生天，實在有點不可思議。她邊講邊雙手合十，喃喃地說：「真是要感謝菩薩保佑！」筆者聽到之後只能默然，心想：小市民面對大災，政府部門幫不上忙，竟然要把希望寄託於佛菩薩，豈不哀哉！

雨災後翌日，有一位身居高位的特區官員，非但不全力籌劃善後工作，反倒被拍攝到走去機場追蹤小鮮肉明星，即使那是公餘時間，亦是有礙觀瞻，足以讓特區管治團隊蒙羞。

所謂「天道遠，人道邇」，仙佛境界遙不可及，真正的菩薩應該活在人間。百姓的父母官，本來就是最可親可近的活菩薩。但願特區府衙內的諸大菩薩能夠早日歸位，好好護佑獅子山下這幾百萬的黎民蒼生吧。