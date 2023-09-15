龍吟虎嘯：判斷失誤 自抽嘴巴

對美國西方而言，幾十年來十分糾結和矛盾的，是一方面懼怕中國的經濟發展超越他們，一方面又出於幻想和恐懼，不斷唱衰中國，給自己壯膽打氣，好像中國垮了，他們就好了，資本主義就戰勝社會主義了，自己的問題也隨之解決了。

日前，美國總統拜登在G20峰會上又高唱中國經濟出現危機的濫調。他不無幸災樂禍地聲稱，中國經濟因政策問題和全球經濟疲弱而放緩，聲稱中國面對房地產領域問題以及年輕人高失業率，經濟形勢已見危機；聲稱因為經濟危機令中國忙得不可開交，且會削弱北京武力攻台。

這幾十年來，美國的輿論家和拜登之流都無視一個最基本的事實：中國正是在戰勝無數危機、解決無數棘手問題中步步走強，經濟和國力得到飛躍式的發展的。從中國推行經濟改革、城市經濟改革、物價改革、市場經濟建立、國企改革、股份制改革，解決遍及全國各行業的「三角債」問題，解決數以千萬計的工人下崗、失業問題，削減貧富懸殊，面對1998年的亞洲金融風暴、2008年的全球金融海嘯，面對加入世貿組織的難題和阻撓，面對美國西方藉政治風波瘋狂制裁中國……凡此「危機」，中國都一一化解、克服，把中國的改革開放、實現現代化和中華民族偉大復興事業推向前進，取得舉世震驚、讓美國和西方又妒忌又恨又喪膽的成果。他們一次次地唱衰中國，一次次地自抽嘴巴，今天不多拜登再唱一次，今後再抽一次。

美國和西方與中國共產黨打了八、九十年的交道，研究中共和新中國的發展及鬥爭歷程的「著書立說」汗牛充棟。然而，他們就是對中共和中國人民的了解十分膚淺，充滿偏見，連入門都談不上；他們不了解中國共產黨是一個善於學習、總結經驗，最能夠克服困難、解決問題的政黨，這方面美國西方的政黨、政客天差地遠也，他們怎麼能不屢屢「判斷失誤」呢？