政情：登六唔怕講 伍月蘭美顏拒嗒糖

伍月蘭

雖說「年齡是女人的秘密」，但深水埗區議會副主席伍月蘭似乎毫不介意，拍片宣布自己「登六」啦！佢又喺社交平台貼文，話「走過死亡和太多痛苦！小時候常想如果有60歲的壽命已經賺盡！」

鏡頭前炫耀臉蛋手臂 踏入花甲之年嘅伍月蘭話對自己要求好高，認為活着就要過得有意義，所以曾許下承諾，有生之年要活得健康同豐盛！而呢10幾年嘅經歷雖然艱辛同傷痛，但豐盛咗自己嘅人生。提到活得健康，佢強調好重視抗衰老，唔單止搽防曬，仲有就係堅持戒糖，話糖會直接破壞蛋白質吸收，而癌細胞嘅食物同養分就係嚟自糖分，而每日攝取嘅糖分會令皮膚慢慢咁進入衰老過程，所以食糖愈多，必然老得愈快。

佢又對住鏡頭炫耀臉蛋同手臂，問網民「得唔得呀？講個樣呀，皮膚！」佢話明白有人「唔食雪糕會死、唔飲汽水會好慘、朱古力係精神食糧！」但面對甜食，不妨話「會令我變醜、健康轉差。」又或者將份甜食嘅分量逐步減少。佢話延緩衰老係靠日積月累，而呢個概念佢由30歲就開始。