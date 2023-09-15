政情：街市現代化不似預期 郭偉强促當局接地氣

打造青年創業立足點

話說上屆政府推出為期10年嘅「街市現代化計劃」，而香港仔街市翻新後喺今年5月重新啟用。郭偉强引述當年文件，指街市現代化，目的係引入新管理模式，提升市民購物體驗，同時為公共街市注入新動力，意思就係旺丁旺財。但現實係翻新後嘅香港仔街市，唔少販商都抱怨客流少、租金貴、冷氣費驚人，而街市硬件設施又錯漏百出，開張冇幾耐就冧天花、壞 𨋢同塞渠等，諸多事故令人出乎意料。佢話後來雖然加大廚房煙罩、改修斜台避免運貨翻車等措施，但距離滿意仍有一段距離。