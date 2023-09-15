沙田違泊 發逾千九張告票

【本報訊】沙田區執法人員，於本周一至本周三（11至13日）連續3日舉行交通日，打擊區內違法泊車及非法停泊行人路的違法行為。行動期間，人員共發出1,905張定額罰款通知書及9張傳票，包括不小心駕駛、沒有展示有效行車證及在行人路上騎踏單車。