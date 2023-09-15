搶劫罪提堂押上庭 10歲南亞童表現平靜

涉掠尖沙咀奢侈品店總值近370萬手錶 多名南亞漢分持刀錘於本周一（11日）闖入尖沙咀廣東道一間奢侈品店涉嫌打劫，掠去總值近370萬元的手錶，再登乘由同黨接應的私家車逃去。執法部門先後拘捕4人，其中懷疑涉案的19歲男子及10歲男童被落案起訴一項搶劫罪，兩人昨被押解往九龍城裁判法院應訊。兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至11月9日再提訊，期間兩人繼續收押看管。而早前被捕的14歲印度裔少年，亦暫被控一項搶劫罪，今日於九龍城法院提訊。

兩名被告均屬巴基斯坦裔，19歲首被告簡志仁，建築工人，持香港身份證；次被告是10歲男童，持護照，現就讀中一。他們被控於2023年9月11日，連同另外兩名人士，在尖沙咀廣東道16號地下名人站有限公司搶劫，劫去20隻手錶（總值港幣3,690,600元）。

同案19歲南亞青年亦禁保釋 庭上昨日所見，年僅10歲的次被告身材頗高大，較同齡兒童相對魁梧，首被告則是高瘦身形，兩人應訊時均表現平靜。控方申請將案押後，以便執法部門進一步調查。兩名被告均有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，否決兩人的擔保申請，首被告還押懲教署看管，次被告則還押屯門兒童及青少年院。只有次被告保留每8日覆核保釋的權利，他會在9月22日再被帶上法庭應訊，屆時會在少年庭處理。

據相關報道指，涉案10歲男童被指身穿校服，並套上一件外套掩飾而犯案，劫匪得手後乘接應車逃去，執法部門最終起回全部贓物。另外兩名被捕人士，包括14歲印度裔少年及17歲巴裔青年，據了解，執法部門仍在調查案件，不排除更多人被捕。案件編號：KCCC 2449/2023