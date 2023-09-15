運輸署外判工 涉擅用系統替友辦續牌

【本報訊】廉政公署調查貪污時，揭發一名由人力資源公司聘請並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在疫情期間不誠實地取用運輸署電腦系統，為一名友人處理15項續牌及其他服務申請。被告前日被落案起訴後獲准保釋，案件今日在沙田裁判法院提訊。

曾處理15項申請 今提訊 女被告吳沅婷，29歲，被控一項有不誠實意圖而取用電腦罪，違反《刑事罪行條例》第161（1）（c）條。案發時，被告被派到運輸署沙田牌照事務處工作。該事務處提供申請牌照櫃位服務，包括申請續牌、車輛過戶及列印車輛牌照複本。被告須使用運輸署一個電腦系統，處理有關服務申請。

疫情期間，該事務處於2022年2月至4月時只向事先已在運輸署網上預約的申請人，提供櫃位服務。合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，為沒有網上預約的申請人處理其申請。

控罪指被告涉嫌於2022年3月15日取用運輸署一部電腦，目的在於使她或他人不誠實地獲益。廉署接獲運輸署轉介的投訴後展開調查，發現被告於上述日子涉嫌取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人，處理15項續牌及其他服務申請。