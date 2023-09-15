老差骨偷手機案 被指曾跪地求饒

被告蘇志華

【本報訊】加入警隊38年的「老差骨」涉嫌飲酒消遣後，在尖沙咀街頭偷取醉酒內地男的iPhone 14 Pro手機。男警否認一項盜竊罪，案件昨日於九龍城裁判法院續審。截停被告的警員昨日在庭上作供時憶述，被告未能解鎖懷疑被盜的手機後，便表露自己警員的身份，不但坦認一時貪心犯案，更加雙手合十跪地求饒。惟這些說話均是未被警誡下作出，辯方反對依賴這些證供。案件押後至10月5日續審。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員。控罪指被告於2023年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099元的手提電話。

警員錢俊思昨供稱，當日凌晨4時許，他見到事主范浩坐在行人路石壆，未幾被告行近，傾前身拍事主肩膀，事主沒有動靜，被告此時踎低身兩手伸前，之後便站起離開。由於他覺得被告行為可疑，懷疑有人犯法，於是上前截停被告。當時他聞到被告身上有酒氣。

未受警誡下向同袍認貪心 錢續稱，他在被告身上搜出兩部手機，要求被告將手機解鎖，惟被告只能解鎖其中一部，而另一部則未能。此時，被告自稱是現職警員，並稱「我一時貓咗，先會貪心攞走部電話」。之後被告雙膝跪地，兩手合十向他求饒，說自己年紀大，如果老婆知道就會家破人亡，希望他「畀次機會」。錢承認，這些說話是被告未被警誡下說出。

就着「貪心」一說法，控方改口表示會依賴此說法去指證被告。控方指出，雖然當時執法人員未施行警誡，但被告作為資深警員，應知悉權利；辯方明言反對，認為會造成不公。裁判官聽罷陳詞後，就此議題押後作決定。案件編號：KCCC 1341/2023