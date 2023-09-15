穿制服圖與少女性交 28歲警判囚16個月

被告賴子樑

屬嚴重加刑因素 官斥令警隊蒙羞 3名警員涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，並且拍攝對方的色情照片及影片。3警及後被控與16歲以下的兒童非法性交，以及製作兒童色情物品等共10罪。其中一人昨承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，被暫委法官鍾偉強判監16個月。據案情披露，案發時被告換上警察制服，及後圖與事主性交，惟因無法勃起改為指插事主陰道並拍下照片及影片。法官指被告非但表明警察身份，更為取悅事主而穿上制服，讓對警員有特別喜好的事主達到其目的，屬嚴重的加刑因素，並批評被告行為令警隊蒙羞。

現正停職的28歲警員賴子樑，承認於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店房間企圖與Ｘ非法性交。賴原另被控製作兒童色情物品罪，但控罪獲准於法庭存檔。辯方求情指，Ｘ對警察情有獨鍾，並會透過交友程式認識不同警員，喜愛着警察制服人士。辯方指Ｘ就性及感情均有相當經驗，被告卻從未拍過拖，雖然Ｘ只有15歲多，但被告真心想與她拍拖，如遲半年發生，就不會出現此案。

辯稱感情初哥 為討好事主 辯方強調被告只是感情初哥，惟法官即反駁指被告穿上制服去討好事主，表示：「如果女仔要支槍，（賴）就畀個女仔？制服是用來執行職務，佢攞去酒店穿着，點令我認為佢唔係利用職權？」法官又指，據Ｘ的通話紀錄，被告亦知道Ｘ當時有警員男友。

法官判刑指，須考慮被告與Ｘ年紀相差10年，且明知她未成年，當時更有拍片及拍照。法官又引述上訴庭案例指警察犯案屬知法犯法，案中被告不但揭露警員身份，更穿上警察制服，故屬嚴重加刑因素。法官認為被告非一時鹵莽，而是有詳細計劃行事。法官相信被告只是警隊極少撮的壞分子，但其行為令警隊蒙羞，並令市民對警隊有負面觀感，認判刑須有阻嚇性判刑以儆效尤。

案發無法勃起 改手指插陰 法官又指，近年本港社會出現令人憂心情況，時下年輕一代守法意識薄弱，無考慮行為後果，到東窗事發後為時已晚，且大錯已鑄成。被告當時已當差3年，仍有此現象，令人憂心，法官最終決定判監16個月；案情指被告透過交友程式認識Ｘ，且得知她只有13至15歲。案發當日下午，被告帶Ｘ到涉案酒店房間，被告在房間內換上警察制服及撫摸Ｘ身體，及後脫衣並戴上安全套企圖與Ｘ性交，惟因無法勃起便以手指插Ｘ陰道，及用手機拍攝一張照片及一段影片。被告在去年3月15日被捕。案件編號：DCCC 916/2022