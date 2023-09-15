強姦6歲繼孫女 裝修工重囚13年

【本報訊】年近七旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次性侵犯她，包括強姦她及以手指插她肛門等，因而被控兩項強姦及3項非禮罪。案件早前經高院審訊後，陪審團裁定被告5罪均罪成。暫委法官胡雅文經提取被告及事主的相關報告後，昨重判被告監禁13年。法官斥責被告利用祖父的地位性侵事主，兩人年紀相距50年，事件涉及違反誠信，對事主造成心理創傷，故重判被告。

被告妻親友要求受害人助求情 現年69歲代號S.H.S.的被告過往沒有案底，他分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女Ｘ。被告的兒子為Ｘ的繼父，Ｘ與母親自2012年起搬到被告家中居住。據控方引述Ｘ的創傷報告指，被告遭定罪後，其妻的親友曾約Ｘ共膳，並要求她為被告撰寫求情信稱已原諒被告，但遭Ｘ拒絕。法官表明對此感驚訝，並不排除執法部門會作調查。

據控方案情指，現年17歲的Ｘ於就讀小一或小二時，被告帶她到泳池，曾撫摸她大腿及陰道。之後被告涉3度強姦她及數次非禮她，但很多次事件她均記不起發生時間。其中最有印象為首次及最後一次被強姦，及3次遭被告非禮。首次強姦事件她只有6至7歲，被告叫她進其房間，然後以陽具插入她陰道，最後一次強姦事件則為她約就讀小三時。案件編號：HCCC 84/2023