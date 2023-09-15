唆擺青年認販毒 「師爺」監3年

陳強利

【本報訊】高院上訴庭前年判企圖販毒罪成的青年上訴得直，在撤銷其定罪之餘，更質疑原本代表上訴人的律師團隊，有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一同案人士撤控。執法人員調查後，拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的「師爺」及大律師。兩人被控串謀妨礙司法公正罪，「師爺」早前在區院認罪，昨被判監36個月。法官指即使被告並非主腦，但積極參與且擔當重要角色，又斥責被告濫用法律工作者角色，嚴重打擊公眾對司法制度及司法公義的信心。

同案大律師10‧5受審 60歲被告陳強利，報稱退休人士，曾任多間律師樓職員，過往有15項與此案不相關案底。他被控於2017年1月27日至11月21日期間，與馬家健和其他人一同串謀妨礙司法公正，即虛假地表示洪智謙沒有要求馬接收相關郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於相關案件。同案33歲大律師張曉惠，早前表示擬不認罪，已排期於10月5日開審。法官指此案涉及的販毒案之量刑起點可超過20年，犯案時間長達10個月，且與其他叫證人不要出庭作供的案件程度不同，被告堅持程度亦高。雖然被告聲稱是受馬父聘請，但其行為顯示並非以其利益為依歸。法庭最終撤銷馬的認罪，法官經考慮後判被告監禁36個月。

案情指，馬因工作關係認識洪，2016年洪要求借用他的住址收包裹，他同意並按指示將領取郵件通知卡交給洪的朋友。同年他涉企圖販毒被起訴，法庭下令他還押。2017年1月，被告接觸馬說是由他父親延聘，他其後正式延聘被告。同年3月，被告稱案件無可爭辯，建議馬家健認罪，又提出若他認罪法庭便會釋放洪，而且因案情會較輕，法庭或輕判。2017年8月，馬在提訊日認罪，同年11月在高院申請撤銷認罪答辯獲批，同時他取消對被告的延聘。2019年4月，陪審團裁定馬企圖販毒罪成，2021年7月則上訴得直。案件編號：DCCC 37/2022