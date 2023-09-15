東呼即應：東呼即應幫到手 含冤受屈使乜愁

覺得自己含冤受屈？遇上不公平事？發現自己正身處最黑暗時刻？唔使愁喎！正所謂︰「日出東方，其道大光。」打個電話，又或者撳幾個掣傳個短訊畀東方爆料，實幫到手嘅！

東方傳媒機構不畏強權，視為民請命為己任。《東方日報》創刊以來，堅守「求精、求真、求快」嘅辦報精神，多次發揮第四權，揭破社會亂象，道盡天下不公；因應時代發展，《東網》橫空出世，為廣大讀者群帶嚟更方便、更優質嘅體驗，只要一機在手，就可以隨時隨地了解時局變化、緊貼環球潮流脈搏，做到「上東網知天下」。雖然深受市民愛戴同支持，但東方未有因而自滿，而係精益求精，日前仲推出咗全新節目《東呼即應》，為港人抱打不平，實現「東方一呼，各界即應」！

《東呼即應》主持陣容鼎盛，除咗俠骨柔情嘅「東網俠女」仙迪，風趣幽默嘅占美，溫柔文雅嘅莉絲，同埋乖巧可愛嘅Yammy之外，仲有多位年輕熱血嘅主持強勢加盟，躍躍欲試，勢為港人伸張正義、主持公道。毫不意外，節目首集前晚剛播出，隨即成為輿論焦點，瀏覽量節節上升，唔少觀眾仲點讚節目「勁好睇」、「堅精彩」。特別係節目第二部分探討城中話題，觀眾睇完節目唔夠喉，仲要翻睇即時新聞，不足24小時合共瀏覽量已經突破20萬人次，足見《東呼即應》叫好又叫座！

人氣爆燈固然重要，之但係最重要都係幫到苦主。呢嗱！首集《東呼即應》，主持陳雪燕不辭勞苦去咗柴灣，採訪一班因黑雨期間停車場水浸導致愛驅報銷嘅車主。停車場管理公司一開始對車主嘅態度係愛理不理，顧左右而言他；直到《東呼即應》介入，主持人同職員當面對質，管理方態度先有所改變。為市民伸冤係《東呼即應》最大目的，當然唔會簡單採訪一次就算；喺連續多日持續追問之下，停車場管理方終於答應同車主開會，商討賠償問題，呢啲咪就係「東呼」，「即應」囉！未完㗎！《東呼即應》接下來仲會一直留意事態發展，直至車主討回公道！

如此貼心嘅安排、盡責嘅態度，惟有東方做得到！所以話，市民遇上冤屈，又使乜擔心無路可走呢？即管來電申訴，無論幾艱巨，《東呼即應》都會鍥而不捨，一查到底！除咗不平事，假如遇見一啲奇聞趣事，想同其他人分享，《東呼即應》一樣無任歡迎。