購赴英機票助傷人男友逃捕 妨礙司法判囚 女子申上訴被駁回

張芷程

【本報訊】2020年7月1日港島區示威遊行演變成衝突，期間當一名執法人員在銅鑼灣皇仁書院外，嘗試制服一名男生期間，遭前工程師黃鈞華以軍用軍刀插傷左肩，黃最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，他早前承認有意圖而傷人及暴動等罪，重囚5年。其女友在事件中則被指協助他逃離追捕，被控一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，經審訊被裁定罪成，判囚一年。女友不服定罪，提出上訴許可申請，上訴庭昨經開庭審理後，認為案件並無可爭辯之處，拒絕批出許可。

上訴庭：無可爭辯之處 上訴人張芷程（27歲），案發時為黃鈞華女朋友。上訴人被控於2020年7月1日在香港，意圖妨礙司法公正，即作出一項或一連串意圖協助黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。控方在審訊時指，上訴人在黃逃離現場後，不斷尋找航班資料，黃買機票後，上訴人亦有陪他到機場。

上訴一方質疑原審法官在沒有充分證據下，便推論出上訴人知道男友離港原因，她當時亦不知道男友曾襲擊警員而被追捕。控方代表則指，本案有足夠證據基礎達致定罪推論，原審法官亦沒有任何法律錯誤。控方又指，即使沒有證據證明實際是誰購買機票，但機票費用是由上訴人的信用卡支付，乘客則是黃，已可證明上訴人為黃提供協助。案件編號：CACC 235/2022