配合拍攝 東九走廊兩周日局部封路

【本報訊】為配合電影拍攝，運輸署昨宣布，東九龍走廊南行將分別於下周日（17日）及本月24日，約凌晨2時至清晨8時實施臨時交通及運輸安排，包括道路封閉及改道等，相關巴士及專線小巴亦需改道行駛，但沿途車站不受影響，公共交通營辦商會張貼通告，通知乘客有關特別安排。

涉南行方向 新山道路段 有關地點亦會設置適當的改道標誌，指導駕駛人士。運輸署預計受改道安排影響，有關路段的行車時間會略為延長，提醒駕駛人士請保持忍讓；市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間以免延誤。

臨時道路封閉路段包括，介乎新山道與佛光街的東九龍走廊（南行）全線；啟德隧道（西行）管道快線；啟福道（西行）近啟德隧道（西行）入口的一段快線；介乎土瓜灣道與東九龍走廊的新山道（西行）唯一行車線；土瓜灣道（南行）近新山道（西行）的部分快線；介乎北拱街與鶴園街的漆咸道北（南行）的部分慢線。至於交通改道則涉及啟德隧道、土瓜灣道、新碼頭街的車輛。