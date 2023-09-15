數碼港資料外洩 死撐非人為失誤

任景信

【本報訊】數碼港電腦系統早前遭黑客入侵，逾400GB數據昨在「暗網」被公開，包括近170名員工資料，薪金及強積金供款紀錄等。數碼港行政總裁任景信昨晚會見傳媒時表示，已經聘請網絡安全專家積極進行鑑證調查，以了解哪些個人或種類數據被洩漏，目前尚未掌握洩露數據所涉及的人數和企業，但他「死撐」事件未見涉及人為失誤。

稱已加固防禦抵抗黑客 任景信強調，通過加固強化防禦，已成功抵禦了黑客的後續攻擊；而數碼港則將會繼續加固技術，以及密切監察情況，以免類似事件再次發生。而數碼港亦會積極和執法部門及私隱專員公署保持緊密聯繫，以取得他們的支援及意見作改善，並進行相應調查。

國際黑客組織Trigona將數碼港超過400GB數據放上暗網拍賣，有關資料最後更新日期為今年8月20日，其中一份人事相關的Excel文件中，約有160名數碼港員工及前員工資料，包括任景信、首席營運官鄭希穎、首席公眾使命官陳思源、首席投資官陳覺忠、項目總監余達彰；另有財務、人事、租務及金融科技資料夾。