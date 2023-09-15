豐頤居餘52開放式單位 供長者申請

【本報訊】紅磡利工街8號豐頤居是房屋協會第3個「長者安居樂」項目，合共提供312個單位，租住權費由120萬至265萬元不等。房協指豐頤居反應熱烈，已有八成半單位租出，當中168個一房單位全部租出，尚餘52個開放式單位。房協將作特別安排，今日起讓有興趣的人士參觀。

3「長者安居樂」項目將供1100伙 「長者安居樂」項目對象是年滿60歲的合資格中產長者，其受歡迎之處包括終身租住模式，住戶只須繳付一筆租住權費，毋須再繳付租金，不用擔心加租。現正輪候「長者安居樂」計劃的申請者有400多位，資格審查工作會繼續進行，亦歡迎合資格人士申請，費用全免。

房協「長者安居樂」有3個新項目正在興建或規劃中，合共提供約1,100個單位，包括粉嶺百和路項目，提供261個單位，將於2024/25年落成；觀塘花園大廈（二期）重建，提供204個單位，最快2033/34年落成；明華大廈重建（第三期）提供608個單位，最快2035/36年落成。

豐頤居是住屋、康樂及醫療護理集於一身的居所，設「智能樂齡緊急支援系統」，每名住戶都獲配備有定位功能的隨身裝置，房間內設緊急召喚系統；而進優生活醫療網絡的醫療中心和復康中心已於7月投入運作，準備服務豐頤居住戶。