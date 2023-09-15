倡原油麻地停車場用地准擺檔 廟街遊客幾絕迹 商販諗計自救

【本報訊】政府近月全力推動夜經濟，推出「香港夜繽紛」活動，廟街商會表示支持，惟認為要有更詳細規劃，建議把已清拆、近甘肅街的原油麻地停車場用地，給商販擺檔、售賣飲食、表演等，吸引更多人前往廟街。

廟街商會主席陸興發昨日在一個電台節目指出，現時廟街基本上沒有遊客前往，只有小量主要來自內地或馬來西亞等自由行旅客。旅客縱仍認為值得往廟街閒逛，惟實際購物的人不多，認為可把原油麻地停車場用地給商販使用，設定固定年期，帶旺該區。有市民則建議可善用高速公路的天橋底位置，用作飲食、酒吧或市集等，吸引人流，且不用擔心噪音滋擾民居，可營業至深夜。

在同一節目上，香港百貨、商業僱員總會外務總幹事鍾博文表示，贊成設立市集，指現時即使在商業區，晚上的市道都較為淡靜，期望可設在交通較便利的地方例如旅遊區，以及在固定時間設立，方便旅客和市民前往。

只要有人流 小巴可營業至凌晨5點 鍾博文又指，總會早前訪問約1,800名會員，近七成支持本港設立市集，當中超過七成半人認為，最吸引市民的項目是飲食，其次項目是零售和表演。而長遠來說，可活化廟街及摩羅街等以往較多旅客前往的地點。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華則指，相信「香港夜繽紛」活動可帶旺市面，對小巴交通生意亦有幫助。他指，以往旺區的人流多，部分小巴線經營至凌晨4至5時，惟現時晚上8至9時後市面人流減少，不少小巴線深夜12時就停開。