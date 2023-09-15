夜繽紛一堆炒冷飯 了無特色吸客難

谷人流出招 商場播英超 戲院推優惠票 香港復常，但經濟未復甦。為挽回流失的旅客及市民留港消費，政府昨晚在西九文化區宣布「香港夜繽紛」活動，包括超過80個商場會播放英超以及亞運賽事，並將會相應延長開放時間，3個海濱舉辦夜市，復辦傳統活動如大坑舞火龍，博物館延長開放時間等。有議員認為難以帶動本港夜間經濟，有學者更指當中不少均是過往已有的活動，批評是「炒冷飯」，實質效用成疑。

夜繽紛活動主要分為4個類別，當中包括超過80個商場會播放英超、杭州亞運賽事直播、國際搖滾音樂節、戶外露營夜以及電影晚會等活動，並相應延長開放時間；市民可以用優惠票價坐開篷巴士，行走夜間特別路線；旅發局會推出「品味全城計劃」介紹本地的餐廳及酒吧，部分人氣餐廳並推出優惠餐單；研究提升地舖街舖，如廟街、女人街及花園街的特色。

觀塘灣仔西環海濱周末「開市」 另外，當局會在9月底至11月底，於觀塘、灣仔及西環卑路乍街3個海濱將舉辦周末晚上活動，全港18區河畔亦會由地區舉辦相應活動；戲院推出夜場購票優惠、香港藝術館、科學館及太空館等將有夜遊體驗，在9月底起，逢周五、周六和公眾假期，會延長開館時間到晚上10點，並會在周六舉辦特別活動；大館在未來6個月會有不同晚間文化表演和藝術。

因疫情停辦的大型活動會陸續復辦，包括美酒佳餚巡禮、中秋節會有大坑舞火龍、維園綵燈會、戲棚粵劇表演；10‧1會恢復煙花匯演、萬聖節主題樂園延長開放、香港繽紛冬日巡禮和戶外除夕倒數、年宵夜市恢復乾貨攤位，亦會有農曆新年花車巡遊等。

港鐵亦會推出乘車優惠，推廣期內晚上10時30分後乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士5次，即可獲得一次免費本地車程獎賞。領展在中秋及10‧1期間旗下的樂富廣場及天瑞商場，將舉行3場「領展Link Up夜派對」，而顧客於優惠期內，晚上7時後在41個指定領展商場消費滿50元，可享一小時免費泊車優惠等。

被問及會否擔心夜繽紛只是曇花一現，經濟效益有限。當局指這次活動需要各界幫助、推陳出新，會與區內保持溝通以及商討及不斷優化，希望愈做愈貼心。對於現時不少商場食肆都已面對人手不足問題，但仍要配合夜經濟延長營業時間，當局表示已與商場聯繫，有信心做夜些，亦不是晚晚做，而當局早前推出優化補充勞工計劃，相信幾個月內見到效果。

稱需要平衡 拒派夜間消費券 對於當局為何不推出夜間消費券，是財務上還是技術上做不到？當局則回應指活動已匯聚全社會力量，商場港鐵等已推出不同優惠，而消費券所需開支不少，需要平衡，希望大家諒解。

議員田北辰對有關措施表示不滿，認為只是呼籲市民晚間出來走動，而非帶動本港經濟。他要求港鐵、巴士等提供晚間乘車半價優惠，以帶動人流。同時當局應與商場業主商討，推出晚間消費券，實質做法可以是市民必須前往商場排隊領取商場消費券，每人限取一張，並在同日進行消費。至於金額多少，他認為政府「睇餸食飯」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，夜繽紛提及的活動大多是過去已有的，屬於「炒冷飯」，相信難以「谷起經濟」，批評當局沒有花心思吸引本地市民或者遊客，以帶旺經濟，可以說是換湯不換藥，「舊酒舊瓶」。他又舉例廟街、女人街等早已大不如前，今時今日才提出研究提升特色，根本後知後覺，相信難以做到，最終可能只是「嗌吓口號」。

香港夜繽紛活動詳情