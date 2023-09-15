日領館：感激港人未因核水拒食日料理

【本報訊】日本於8月底開始排放核污水，港府隨即禁止當地10個都縣水產品進口。日本駐港總領事岡田健一出席日本文化活動時表示，7月訪日香港旅客人次接近22萬，已恢復至疫情前水平，並感激港人未有因為核污水排放而拒食日本菜，本港的日本餐廳仍大排長龍。

岡田健一昨日出席「日本秋祭in香港」表示，香港是日本極為重要的合作夥伴，彼此有着極緊密的經濟、人員、文化交流，接近1,400間日本企業選擇在香港發展，享受着本港高效率的優勢及公平公正的營商環境。

他續指，日本至今仍是深受港人歡迎的海外旅遊目的地，而於7月，訪日的本港旅客接近22萬人次，已經回復至疫情前。他又提到，現時本港有近1,400間日本菜餐廳，部分至今仍大排長龍。他對香港人熱愛到日本旅遊、食日本菜，那個「熱愛日本的心」深表感激。

辦秋祭活動願配合夜經濟 日本秋祭將於10月至11月前後舉行，期間會舉辦各種與日本相關的活動，包括電影、表演藝術、藝術與工藝、飲食，例如將於下周六舉辦茶道工作坊，亦會有相關優惠推廣，而今年是日本駐香港總領事館第8次舉辦，對於秋祭活動如何配合港府推行的「夜經濟」，岡田健一指是次活動目的，是感謝香港大眾，如港府對活動有需要的地方，會願意合作。