古生物展廳今登場 偵查恐龍滅絕真相

科學館逾百珍貴化石任觀賞 巨齒鯊、黔魚龍、恐爪龍，這些古生物化石今日起均可於香港科學館看到。科學館全新常設展廳「古生物展廳」以「滅絕．新生」為主題，介紹6.35億年前埃迪卡拉紀以來，地球生命經歷過的各種挑戰及生命的演化。展覽共展出超過100件各個時期的珍貴動植物化石，如猛獁象、近鳥龍和疊層石等；亦有機械恐龍，觀眾可化身偵探，追查恐龍死因。

6大展區分別介紹地球在漫長的地質歷史中發生過的5次主要大規模滅絕事件，包括「埃迪卡拉紀–奧陶紀」、「志留紀–泥盆紀」、「石炭紀–二疊紀」、「三疊紀」、「侏羅紀–白堊紀」和「古近紀–現在」。各展館都會介紹挖掘化石、史前環境，和物種演化等知識。

展出最完整恐爪龍化石 於展區2「志留紀–泥盆紀」中，區內展出3種一比一不同時期知名的掠食性海中巨顎的頜骨化石複製品，包括劍射魚、巨齒鯊、鄧氏魚，透視出魚類演化過程中頜骨的演變。而於人所皆知的「侏羅紀-白堊紀」則位於展區5，展出「恐爪龍化石」。恐爪龍敏捷和視力出眾，腳上有鋒利的鐮刀狀腳爪，可踢擊獵物索命。館方介紹該化石是迄今出土最完整的恐爪龍化石。

要了解為何古生物會滅絕，參觀者可於「古生物研究所」化身為偵探，調查暴龍「保羅」的潛在死因，從中了解暴龍的獨有特徵，同期存在的物種，更可與機械恐龍互動，令保羅「重生」。而於展區「古近紀–現在」則展出超過3米高的真猛獁象（長毛象）化石，牠們有着厚厚的披毛和脂肪層，能夠適應嚴寒，是第4紀冰河時期最廣為人知的動物。

而展覽最後帶出地球正面臨第6次大規模滅絕的危機，館方呼籲市民為野生動物保育和環境保護出力。香港科學館古生物展廳周四休館，周三可免費入場。