牙科服務嚴重不足 團體倡口岸設醫院

盼增專用醫療券 各區置街症診所 香港每一萬人口只得3.7名牙醫，比率低於不少國家和地區，加上人口急速老化，為緊絀的牙科服務帶來更大挑戰。有工會建議，政府在港深口岸興建牙科醫院，在內地增加長者醫療券使用點，並放寬國家資歷牙醫執業，解決牙科服務不足問題，並於上月已向醫務衞生局提交建議書。

工會指出，現時衞生署在全港只有11間牙科街症服務診所，一星期只開放一至兩天的半晝時段，籌量非常有限，更只處理止痛及拔牙，當中以有近50萬人口的屯門為例，亦只有一間牙科街症診所逢星期三上午提供21個名額；加上本地65歲及以上的港人已超過150萬人，到2040年將直撲260萬人，佔總人口比率超過三成，牙科服務需求將大增。

內地收費較港平 工會早前派員到羅湖口岸較知名的私營牙科診所收集服務資訊，發現杜牙根可以即日安排治療；另發現補牙、拔牙、杜牙根等多種牙科服務，在中山、深圳和廣州的私營牙科診所收費，一般只是香港一半，甚至三分之一價錢。

工會理事長黃國表示，建議書包括參考香港大學深圳醫院模式，在港深口岸區域興建一所港式服務的綜合牙科醫院為推動解決牙科服務不足問題，並在大灣區內地城市增加更多長者醫療券牙科服務使用點，以及採用「免試方式」引入國家資歷牙醫來港等等。

建議書還包括增設2,000元的牙科專用醫療券、簡化關愛基金牙科服務申請流程、增加培訓牙科治療師及牙齒衞生員、在18區各設牙科街症診所，以及提升衞生署牙醫待遇，挽留人才等。

公營牙科搶籌難 黃國指，本港牙醫嚴重不足，市民正面對公營牙科搶籌難、服務項目少，以及私營牙科收費貴的困局，相反「醫療資助過河，錢跟病人走」方式，有助解決牙科在內的醫療服務不足問題，市民既可使用較廉價、又優質的牙科服務。