截獲福島縣蔬菜輸港 食安或提檢控

【本報訊】日本福島核事故發生後，本港禁止福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉入口。不過，食安中心日前公布檢查一批日本進口食品時，發現當中有來自受管制福島縣的蔬菜，涉及產品被即時封存並無流出市面，惟當局未有公布是否檢測出輻射，又指若有足夠證據會考慮檢控進口商。有進口日本食物的業界人士指，現時自入日本進口的食物都必須取得證明書，坦言政府實施禁海產令後，對於其他食物都有心理及經濟上的影響，預期今年中秋的日本水果進口量較去年下跌。

食安中心前日公布，檢查該批日本進口食品的食物標籤時，發現一包來自福島縣的日本青楓葉，以及一包來自群馬縣的茄子並無附有輻射證明書及出口商證明書，違反《食物安全命令》。

港商指日本進口水果勢減 根據該《命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。任何人違反《命令》的任何條款，最高可被判罰款10萬元及監禁12個月。至於從日本茨城、櫪木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。 中心指會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。

一直有從日本進口水果的九龍果菜同業商會理事長張志祥指，按照慣例，若從機場運抵本港的進口食物，包括日本的水果及蔬菜等，都會在機場的食安中心檢查位置，接受抽樣檢查，所有食品都必須有合乎規定的證明書，若檢測不合格貨品被扣留。他坦言自政府實施對日本10都縣海產禁令後，亦影響其他食物的進口量，預期今年中秋節的日本進口水果量會減少，但現階段未能評估實際減少的數量及價格變化。