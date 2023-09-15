首8月手機漫遊服務投訴增七成 無回覆電訊商 數據自動開啟

【本報訊】港人恢復外遊後，有關手機漫遊服務計劃的投訴亦大增。消費者委員會公布，今年首8個月有關手機漫遊服務的投訴較去年同期增70%。消委會曾接獲投訴人的漫遊通話帳單滯後數月，在不知道收費高昂的情況下，最後收逾萬元震撼帳單；亦有個案因沒有回覆電訊商短訊，便被自動開啟漫遊數據服務。消委會鼓勵商戶加強與消費者溝通，確保消費者能夠清晰接收及理解其訊息，讓消費者按需要自由選擇服務，有助減少爭議。

共逾萬元通話帳單滯後數月 有投訴人在今年1至2月時曾到加拿大逗留數月，電訊商於3月至5月期間才陸續向投訴人發出合共約10,100元的漫遊通話收費帳單，投訴人對帳單紀錄嚴重延誤大為不滿，認為漫遊通話用量於兩、三個月後的帳單才顯示，使消費者於不知道收費高昂的情況下，繼續使用漫遊服務。

另有投訴人今年5月到內地旅行後，回港發現電訊商收取了一日漫遊數據費100元，原來電訊商曾於3月以短訊通知他，會於短訊發出後10日為他自動開啟漫遊服務。若客戶不需要該服務，則需透過短訊回覆，投訴人未有回覆短訊，結果被電訊商自動開啟漫遊服務。在經消委會介入後，投訴人最終獲安排豁免漫遊數據費100元。

去年1月至8月，有關流動電話漫遊服務投訴共接獲711宗，而今年1至8月則大增至1,213宗。消費者委員會總幹事黃鳳嫺說，1,213宗投訴，約有52%屬收費爭議；而25%投訴是有關服務質素，以及22%是合約糾紛，但她承認，服務質素投訴難以解決，因不同地區網絡信號有不同狀況，難因為接收網絡信號差而賠錢。