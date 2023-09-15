外遊寄失行李掃興 賠償細節欠透明

延誤津貼可差4倍 宣告遺失定義不一 疫後港人恢復外遊，但若寄艙行李寄失便十分掃興。消費者委員會發表新一期《選擇》月刊，調查了22間有經營往來香港航班的航空公司在國際航班的行李賠償安排。結果發現，雖然全部航空公司均有賠償方案，但在現金津貼、行李遺失定義等多方面均有不少差異，例如不同航空公司的行李延誤現金津貼可相差近4倍；部分公司在賠償細節上欠透明，或常以「視乎情況」來處理旅客申索，容易引起爭拗。消委會呼籲航空公司提供更具體和準確的資訊，避免引發爭端。

若抵達目的地後，旅客的寄艙行李未有同時送達，首要任務便是補購日用品。消委會發現，不同航空公司的行李延誤現金津貼可相差近4倍。所有航空公司均稱，乘客在此情況下可報銷臨時開支，惟其中3間表明，寄艙行李需延誤超過24小時才符合資格報銷。

除實報實銷外，有11間航空公司會為行李延誤的乘客提供一筆過現金津貼，包括國泰航空、大韓航空、美國聯合航空、亞洲航空等，由最低折合約237元至最高約1,177元不等，相差近4倍，其中3間公司的現金津貼額，會因應乘客的機艙級別而有所調整。

最長45天後始宣告遺失 是次調查亦發現，不同航空公司在「宣告行李遺失」的時間差別相當大，由最短於行李未能尋獲後5天即可定義作遺失，至最長要在航班抵達起計30至45天後方會作出有關宣告，前者是美國聯合航空，後者則是日本航空。有兩間航空公司聲稱沒有套用折舊率，其餘航空公司的折舊率由最低每年不少於8%至最高每年15%，個別公司的首年折舊率更達30%。

籲消費者保留單據報銷 旅客亦常遇到寄艙行李損壞問題，有15間航空公司稱會嘗試為乘客維修，包括日本航空、國泰航空等；有19間稱若無法維修，可給予金錢補償，例如香港航空、香港快運航空等，另有15間則稱可提供替代行李箱。

消委會提醒消費者，因行李運送延誤而要購買必需品，要保留所有單據報銷，同時避免選購較昂貴的商品；又建議消費者在出發前確保行李箱狀況良好；而向航空公司索償時，亦須確保於航空公司所定的時限內提出。