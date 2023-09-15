未能兌現舊有療程服務 美容中心易手後多投訴

【本報訊】美容中心經常以各種優惠或特價作招徠，吸引消費者以預繳方式購買不同種類套票，在指定時間內享用指定次數的服務或療程，惟新冠疫情過後，不少美容中心因入不敷支而需要將業務轉讓。消費者委員會昨日表示，過往不時接獲美容服務投訴，涉轉讓業務後消費者與商戶之間的爭拗，包括新商戶未能夠兌現舊有療程服務。

消委會指，曾有投訴人在美容中心購買了面部美容、排毒及紋眼線療程，其後店舖經營權易手，新商戶聲稱未有添置投訴人在舊商戶使用的排毒儀器，推介轉用及增購其他美容套餐，但投訴人表示不欲再額外花費，於是提出將餘額轉為最普通的美容服務但被拒絕。

其後職員建議投訴人需額外支付約3,000元，並扣減18次現有療程，以換取更高級療程服務，否則不會再為其安排預約服務。投訴人經衡量後，認為追討過程困難，加上已不欲使用新公司服務，故無奈妥協接受方案。後來經消委會調停後，新商戶提出退還3,000元，但不再為投訴人提供預約服務。

客人有權要求新商戶退款 消委會指，法庭曾指出美容服務屬於「個人服務」，舊商戶即使已經營權轉讓，依然有責任為消費者提供已購買的服務。亦有條例指出，新商戶須承擔舊商戶在經營有關業務時，所欠下的債項和所產生的法律責任，故消費者除了有權向舊商戶追討未消費的餘款外，亦可要求新商戶退款。