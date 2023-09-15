冷凍甜粟米粒豌豆粒 17樣本含金屬污染物

【本報訊】預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒，是不少家庭「儲糧」的好幫手，亦可令菜餚增添營養。消費者委員會測試市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現豌豆粒的維他命C及胡蘿蔔素平均含量明顯較甜粟米粒高；另發現部分樣本含微量金屬污染物，但沒有超標。

豌豆粒營養成分明顯較高 消委會從市面搜集了24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現有10款豌豆粒樣本屬「維他命C來源」食物，以每100克計，豌豆粒樣本的維他命C含量由7.9毫克至21毫克，惟甜粟米粒的維他命C平均含量則不及豌豆粒樣本，當中兩款樣本更檢不出維他命C，含量最高的樣本每100克亦只有6.5毫克維他命C。

至於所有豌豆粒樣本所含的胡蘿蔔素亦明顯多於甜粟米粒樣本，以每100克計算，豌豆粒胡蘿蔔素含量由233微克至362微克，而甜粟米粒只有23.5微克至50.5微克，以兩者胡蘿蔔素含量最高樣本比較，相差逾6倍。

消委會又在部分樣本驗出含微量金屬污染物，在24款樣本中，有17款檢出微量鉛、鎘或鉻等金屬污染物，當中甜粟米粒佔4款，豌豆粒佔13款。其中一款甜粟米粒樣本含全部以上3種金屬污染物，但沒有超標。

消委會在鈉含量測試發現有20款樣本沒有檢出鈉，其餘4款每100克的鈉含量，當中一款樣本的實際鈉含量更高於包裝上營養標籤標示值95%，更有個別樣本營養標籤上的鈉含量含糊，僅以鹽含量作標示，沒有提供實際數值。食安中心已就兩個產品提出檢控，餘下一個產品已沒有在市場出售。