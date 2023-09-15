風筒溫度可破百 用得愈耐愈傷髮

測試13款產品 吹乾速度差近倍 洗頭後吹乾頭髮或要造型美髮，風筒必不可少。消費者委員會發布新一期《選擇》月刊，測試市面上13款風筒，發現樣本間的吹乾速度最多可相差近一倍；又發現兩款樣本吹出的暖風溫度最高可逾96℃，其中一款更逾108℃，消費者應留意使用時的距離和時間，否則可能傷害髮質。消委會表示，多款風筒售價介乎100多元至3,000多元的樣本均獲得4分總評，反映產品質素與價格未必成正比。

消委會測試13款風筒樣本，額定功率由1,000瓦特至2,300瓦特，7款為額定功率1,700瓦特或以上的型號，其餘6款的額定功率則為1,600瓦特或以下，當中兩款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由199元至3,680元。測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。

在吹乾頭髮速度方面，13款樣本量得的速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍。以此結果推算，假設以吹乾速度最快的樣本，吹乾頭髮需時5分鐘，而最慢的樣本則需要超過9分鐘，消委會擔心，消費者有可能為加快吹乾而使用較高溫度吹髮，對頭髮或造成損害。

此外，不少風筒均聲稱可產生負離子，能短暫改善髮絲飛散的問題，令頭髮較易梳理，但不能提供修復髮絲表面的功效。而測試發現，有近5款樣本均量得超過4,500萬個負離子，屬濃度較高的樣本，包括米家Mi H300、ghd helios等；而濃度最低的一款是amika SOHO，只量得361個負離子，有可能是環境中的負離子，而非樣本所產生。

負離子濃度極低或違商品例 整體而言，總評分獲得4星的風筒包括億世家HD1700、Panasonic EH-NE66、飛利浦BHD538及Dyson Supersonic HD08等。對於amika SOHO量得極低負離子濃度，消委會總幹事黃鳳嫺稱，已將資料提交海關，但若其量得負離子濃度與一般風筒無異，有機會違反《商品說明條例》；Parlux ALYON的摩打線圈量得溫度升幅超出標準上限，已與機電工程署溝通，若正常情況不會有問題，但其設計會影響產品安全及耐久度。

最平的米家Mi H300（前）與最貴的Dyson Supersonic HD08（後）相差逾3000元。