紅雨下石澳道再遭山泥封路

【本報訊】昨日清晨本港再次受紅色暴雨侵襲，上周發生山泥傾瀉及路陷的石澳道，昨早8時許再度發生山泥傾瀉，有市民擔心道路有潛在危險，遂報案求助。消防接報到場，用儀器進行探測山坡下是否有人被困。運輸署表示，石澳道經搶修後已於昨晚9時重開一條行車線，供輕型車輛使用，包括紅色公共小巴。

經搶修後重開一行車線 運輸署表示，由於部分路段是單線雙程行車，駕駛人士要小心留意現場交通指示，而路政署會繼續進行搶修工程，經確認安全後，運輸署致力在今日上午6時讓所有車輛，包括單層巴士城巴第9號線駛經涉事路段，讓居民進出石澳。

昨早運輸署宣布石澳道近爛泥灣的全線來回方向，需要封閉，城巴第9號線須暫停服務。

城巴9號線須暫停服務 民政事務總署表示，南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民，如有迫切需要離開石澳的居民，政府會協助居民緊急由海路離開。部門亦已透過關愛隊和村代表向石澳居民發放最新訊息。

至昨午12時，石澳道有限度重開，供一條指定路線紅頂小巴及政府車輛作緊急用途使用。為審慎起見，乘客必須在受影響路段下車，讓司機在不載客的情況下駛過受影響路段，而乘客只需徒步走過約100米的受影響路段後，再登車繼續行程。