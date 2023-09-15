靈灰閣旁山泥傾瀉 雨水灌入柴灣道

【本報訊】上周四一場百年一遇的超級雨災，造成柴灣環翠邨停車場嚴重水浸，水位直逼兩米淹沒多輛汽車。詎料在昨日凌晨暴雨再度來襲，同一停車場又出現水浸，水位浸至車輛的車轆位置。

環翠邨車主赤腳救座駕 根據天文台資料，昨日清晨7時至8時，港島東部錄得超過40毫米雨量，並且不斷出現驟雨。其中一名車主表示，由於收到群組通知環翠邨停車場水浸，他隨即趕往救車，惟該處積水未退，他要赤腳步入停車場。另一名車主陳先生稱，在接獲停車場管理處通知情況後，即時落樓移走車輛，以免遭遇沒頂之災。現場所見，停車場內車輛較少，相信已有不少車主「聞風先遁」，暫時把車輛停泊在街道「避難」。

另外，昨晨紅色暴雨警告信號發出後，截至上午9時，渠務署確認有3宗水浸報告，分別位於柴灣道迴旋處、鰂魚涌街及東區走廊近北角消防局，幸好情況在短時間內已獲紓緩。其中連城道近柴灣第三靈灰閣對開山坡，昨晨發生山泥傾瀉，大量泥水衝落護土牆，並沿連城道流出環翠道，以及灌入柴灣道迴旋處，導致部分汽車被浸壞死火；而大潭道近興民邨亦有黃泥水沿斜路湧落。

運輸署表示，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，部分路段需要暫時封閉，包括耀興道全線來回方向、舂墈角道近舂墈角公園唯一行車線、石澳道近爛泥灣全線來回方向，期間個別公共交通服務被迫暫停。