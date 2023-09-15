豪雨持續襲港 今 明 料有雷暴

惡劣天氣下 忌冒險送 子女 長者 託管 近日本港天氣持續不穩，繼本月初受超強颱風蘇拉及上周的世紀暴雨蹂躪後，昨日又有大雨來襲肆虐。豪雨在凌晨起愈落愈大，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，期間雨水夾雜雷暴，打工仔「趕返工」均狼狽濕身，亦有不清楚停課安排的學生及家長冒雨上學。紅雨維持約4個半小時後，大雨始告逐漸歇止，惟天文台預測，今明兩天仍會有大雨雷暴，估計下周仍然天雨綿綿。

由於一道低壓槽為廣東帶來大驟雨及雷暴，本港在昨日凌晨時分已經陰雲密布，隨着雨勢逐漸增強，天文台在凌晨3時55分首先發出黃雨警告，其後大雨持續益發凌厲，至清晨5時55分改發紅雨警告，其時大雨傾盆且雷電交加，本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島及九龍部分地區的雨量更達到逾百毫米。

打工仔學生狼狽濕身 受豪雨影響，教育局宣布所有上午校及全日制學校停課，社會福利署亦勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但強調各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士，提醒市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與相關人士聯絡。

雖然當局有預早發出停課通知，但有個別學生及家長疑因沒有留意相關安排，繼續在惡劣天氣下，身披雨衣腳穿拖鞋冒雨趕返學，沿途飽受風吹雨打，最後又要狼狽「打道回府」。上班族同樣狼狽，由於返工時間雨勢正盛，即使有雨傘在手，仍然濕身收場。

其後7天料雨勢稍緩 雨勢其後明顯轉弱，至上午10時30分，天文台改發黃雨警告，並於1小時15分鐘後取消；而教育局亦在黃雨後宣布下午校照常上課。惟大雨似乎陸續有來，天文台預測今明兩天局部地區雨勢有時頗大，期間更會有雷暴，隨着低壓槽減弱，下周初廣東沿岸地區驟雨減少，本港其後7天雨勢稍緩，但仍然乾濕交替，市民出門仍需帶備雨傘傍身。