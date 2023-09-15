西貢甘澍路獨立屋山坡 加固受阻

【本報訊】除紅山半島被揭成「僭建樂園」，全港各區獨立屋僭建引申的危機亦受關注。其中，西貢清水灣甘澍路8D號獨立屋下方山坡在黑雨期間崩塌，令建築物部分地基懸空。屋宇署除了證實8D號獨立屋涉及僭建，昨日亦開始加固該獨立屋下方的山坡，但工程再受雨勢影響。

完工後向業主索賠 屋宇署原判斷肇事斜坡需要緊急維修，可惜昨晨遇上紅色暴雨警告，相關工人未能即時開工，現場所見工人抵達後先擺放工具及搭帳篷，進行前期準備工作。甘澍路8號對開山坡的崩塌面積達到50米乘100米，該署指，若一切順利，有關緊急工程料可在本月底完工；而完成工程後，屋宇署方會向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。

現時因應屋宇署的指示，暫時仍圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A、8B及8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地或花園，以策安全。

屋宇署連日來到現場視察後發現涉事獨立屋靠近斜坡位置有若干僭建物，將會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。