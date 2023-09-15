紅山半島74號屋 僭建足3層樓高

屋宇署昨聯同土木工程拓展署轄下土力工程處人員進入74號屋視察，發現該屋臨海方向有一幢3層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除，以伸延該僭建地庫的部分位置至政府斜坡上。中間一層僭建物位於原來花園平台層，面積約8米乘7米。最上層為面積約4米乘2.6米的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

屋宇署認為雖然有關屋宇的整體樓宇結構並無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主及佔用人已暫時圍封該些僭建物。屋宇署強調現正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後該署定會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。本報記者昨到現場視察，下午2時許有一批工人繼續在出現山泥傾瀉的斜坡進行鞏固工程，所見斜坡範圍的外露泥土已被噴漿，而70號屋對開塌山泥的位置亦搭有大型棚架。