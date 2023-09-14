龍七公：黨校酒局醜聞 酒桌取代課桌

近期湖南省紀委通報湘西州11名官員在學習貫徹二十大精神輪訓班期間違規吃喝，且讓私營企業主為酒局買單。這已非個案，類似的黨校酒局已發生多起。今年2月，雲南省紀委通報劍川縣11名局長、書記等「一把手」，在黨校培訓時違規聚餐飲酒、接受宴請，5天學習4天喝酒，宿舍裏嘔吐狼藉。

更勁爆的案例是，今年4月，中紀委公開通報，青海省6名廳局級正職在參加省委黨校學習貫徹二十大精神培訓班時，動用公務用車，從省政府機關食堂將菜品送到黨校宿舍聚餐，6人喝光7瓶白酒。其中，海北州委書記多杰飲酒過量猝死。三起典型案例，分別是發生在省、市（州）、縣三級，且遍布不同地域，已經反映出問題的普遍性。學習二十大精神，是當前內地規格最高的要事，官員尚且敢如此造次，頂風作案，照喝不誤，其他會議、活動就更加可想而知。白天上課桌，夜間上酒桌。酒肉穿腸過，所謂的黨性、理論等也一併丟到堆填區。

黨校在內地的管治體系中佔據特殊地位，自上而下各級都建立了黨校，分級培訓幹部。中共元老陳雲曾說過：中組部、中央黨校、中紀委三家是管幹部的，只要這三個地方把好關，「三種人」、「五種人」就上不來。按照如今的新定位，黨校是幹部教育「主陣地」、黨性鍛煉「大熔爐」、不正之風「淨化器」、從嚴治黨「風向標」。但頻發的酒局腐敗說明，熔爐與淨化作用顯然未達到。

這10年來，內地推行8項規定，表面上的公款吃喝之風的確有所收斂。不少豪華會所、飯館關張。但酒是官場交際的硬通貨，酒局因而也就仍然是剛需。「領導幹部不喝酒，一個朋友也沒有。中層幹部不喝酒，一點信息也沒有。基層幹部不喝酒，一點希望也沒有。」拉攏關係、攀附上司、互通聲氣、互為奧援，都離不開酒局。

規避監察 屢禁不絕 於是上有政策，下有對策。其一，酒局從豪華酒店轉戰到隱蔽性更強的食堂、「家宴」，表面上看起來寒酸不少，然則聘請一些私房菜大廚，所費更高。其二，從以往的公款報銷，轉而讓私營企業主埋單，規避審計監察風險。其三，就是酒局的人員組織更謹慎，不再是明目張膽地大吃大喝，而是精挑細選小圈子。

這方面，黨校就成為一個特殊的平台。「同學」都是級別差不多的官場同僚，彼此利益千絲萬縷。且到黨校學習，可暫時擺脫日常工作，而學習又不過是形式主義走過場，於是為喝酒提供了絕佳機會。再者，到黨校學習的，往往是有希望提拔重用的「潛力股」與「明日之星」，成為巴結、勾連的重點對象。黨校醜聞背後，還有十倍百倍千倍的酒局。

官員於黨校集中學習，如此小範圍之內依然酒局盛行，則平時散居各地，監管難度更大。當輿論監督萎縮殆盡，僅靠一二部門來盯着成千上萬官員，無異於牛欄關貓。酒局屢禁不絕，也就不足為怪。耗費大量公帑舉辦的黨校學習則無異於打水漂。