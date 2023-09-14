冰鑑春秋：台灣選後局勢兇險？

拜登認為，由於經濟上的困境，目前習近平已經無暇他顧，所以台海的危機已經緩解；然而美國中國問題特別委員會主席加拉格爾卻並不認同拜登的見解，他判斷習近平在經濟與人口的嚴重問題下，可能反倒更傾向於冒險，特別是最近習近平屢屢提到韓戰，似乎顯示明年1月台灣大選後，將會出現危險時刻。

兩種迥然不同的思考觀點，到底誰比較接近事實？或許可以從4名主要參選人的特質來加以判斷。目前民調領先的賴清德，是眾所周知毫無疑問的獨派，雖然暫時為了選票和急獨路線保持距離，但以其跋扈冒進的性格，一旦當選，顯然是誰都無法忽視的未爆彈。民眾黨主席柯文哲儘管曾經說出兩岸一家親，還堅持舉辦雙城論壇，然而他也曾表明自己就是「墨綠」，思想上依舊傾向獨派，只是並非急獨而是緩獨，如果執政，必將面對北京要求明確表態的風險。

至於國民黨的參選人侯友宜，理論上是最安全的九二共識支持者，可實際上他對兩岸一直沒有很鮮明主張，過去也盡量避免觸及這類話題，或會被北京劃歸「華獨」一派。獨立參選的郭台銘看似對兩岸和平談判最積極，但不僅美國對他存疑慮，大陸對他的參選也不認同，其多變的商人性格也讓人對他的真實想法摸不着邊際。以現階段而言，北京暫可接受侯友宜與柯文哲當選的局面，郭台銘會列入觀察名單，但勝出機率太低，偏偏北京最不能忍受的賴清德，是呼聲最高也最可能當選的人。

對習近平來說，積極備戰靜觀局勢，是當前的最佳選擇，倘在野勢力取得政權，那兩岸有機會走向降溫；若民進黨繼續執政，那只能加強自己一戰定江山的能力，台海煙硝瀰漫恐無可避免。