自成一家：香港為何盛產間諜

內地的國家安全部門近日披露一名美國「功勳間諜」在華落網的細節，此人正好是土生土長的香港人梁成運，早在今年5月已經被蘇州中級人民法院以間諜罪被判無期徒刑及沒收財產50萬元人民幣。

說起間諜，許多人都會義憤填膺，認為是破壞國家安全的罪人。但其實，香港一向是間諜和漢奸之都，最有名的當然是黎智英。這並非因為港人喜歡做間諜或漢奸，而是客觀條件使然。香港被英國統治了150多年，回歸祖國也才不過是最近20多年的事情。在回歸前，香港人本來就是效忠英國而非中國。梁成運在1989年和美國間諜情報機關簽約合作，在當年不但不是犯罪，甚至還是頗為正常的做法。另外，97年前歐美人士來港工作的限制很少，大量外國人取得工作簽證，以僱員性質入境，同時也為自己的國家刺探情報，較普遍的是記者編輯、學者、NGO職員、商貿機構僱員、神職人員等，可謂周街都是。甚至連英國派駐香港的一些高級官員，當時也身負搜集內地和香港情報的任務。

所以香港在上世紀初成為英國的遠東情報中心後，20年代初日本也在香港設立了情報辦事處，專門收集南方中國和東南亞的情報。二戰結束後，香港又成了西方勢力竊取中國情報的橋頭堡，以及國民黨特務滲透破壞內地的重要基地。這其實與香港昔日作為自由港、是中西文化交匯中心的特點密不可分，可謂是一個硬幣的兩面。

如今香港已回歸20多年，但仍有大批年輕時效忠英美的「梁成運」。港府正計劃推動基本法23條立法，打擊潛伏在港的間諜。不難想像，香港的間諜中心地位將慢慢褪色。這固然是好事。但另一角度也反映香港與西方愈走愈遠，未來要找新的定位。