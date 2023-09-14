橫眉冷看：只能用謊言掩蓋謊言

近年美國人不斷製造風聲，說中國大陸很可能會進攻台灣。自從俄烏戰爭爆發後，華盛頓更刻意將中國與俄羅斯混為一談，讓人們覺得今日烏克蘭，就是明日的台灣。

可是謊言講上一千遍，仍然是謊言，不可能變成真理，講得愈多，漏洞便愈大，若不及早撤回，造謠者說不定會反噬其身。因此，美國政府終於改口了，而且是由總統拜登親自開腔，他近日接受訪問，被問到目前中國經濟遇到難題，大陸會否為轉移視線，而發動攻台戰役。拜登答不會，更作出似是而非的解釋，說中國正面臨房地產危機、青年失業問題，中國國家主席習近平的經濟治理方案成效不彰，他正忙得亂了方寸，故北京可能再沒能力，可以輕言動武了。

哈哈！看來還是古人有智慧，老祖宗早就教導我們，千萬不要說謊，否則為了掩飾一個謊言，可能要再撒謊一百次，而且愈描愈黑，只會自暴其醜。本欄過去已多次強調，中國大陸沒有攻台的日程表，說甚麼在某某領導人任內，就必定會完成統一大業，也全是主觀臆測，並無實質根據。以拜登為首的西方陣營，將北京攻台的言論講上千百次，卻發覺愈講愈不對勁，中國正不斷在促進國際和平，絲毫沒有要興兵的迹象。

既是如此，拜老頭惟有自打嘴巴，說中共可能不會進攻台灣了，但為掩飾當初的謊言，便只能再說新的假話，指中國是因經濟環境轉差，才無力籌劃攻台大計。然而，中國駐美國大使謝鋒已公開撰文，指「中國經濟比你想像中好」，故拜登所說的，肯定是另一個謊言。要知道，統一台灣關乎國家百年大計，如果決定動武，又豈會因一兩年的經濟起伏而改變呢。