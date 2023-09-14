政情：嶺大快閃咖啡舖 校長致詞「遲大到」

咖啡，向來都係社交同文化活動嘅重要元素。嶺南大學最近搞咗個為期一個月嘅主題咖啡館，冀藉此讓公眾了解該校嘅歷史同成就，以及連結校友同所有嶺南人，感受嶺南嘅文化底蘊咁話。之不過，上月24日開始嘅主題咖啡館、下周六就要結束，但嶺大校長秦泗釗本周一先至到場致開幕詞同進行相關慶典，點解會咁遲呢？

上月開幕 大前日始到場 原來主題咖啡館開幕之時，正值嶺大前校長鄭國漢退休前休假，而繼任人秦泗釗尚未履新，加上要同其他校友會代表「夾時間」，於是相關慶典就要待9月新學年，亦即係本周一啦！至於主題咖啡館之所以開設喺饒宗頤文化館，理由係後者亦係作嶺大市區校園同學生宿舍，加上有校友曾經喺饒宗頤文化館經營咖啡館，於是嶺南人喺度以咖啡會友，順理成章。

為咗連結校友、品味嶺南，主題咖啡館推出「紅灰特飲」，分別係紅色嘅士多啤梨牛乳凍咖啡，同埋灰色嘅黑芝麻鮮奶熱咖啡。而紅同灰就係嶺大校徽嘅顏色，象徵熱誠同鋼鐵般嘅堅毅。