政情：覓地搞夜市 梁文廣打西九主意

梁文廣

政府主張發展夜市搞活經濟，但除咗「香港夜繽紛」啟動禮地點，選址方面仍未落實。議員梁文廣認為，夜市嘅經營地點好重要，最好係要交通便捷。其實廟街已經係一個合乎條件嘅地方，但若果政府真係要另覓地點，可以考慮吓西九文化區或觀塘海濱，免得晚晚烏燈黑火，造成浪費。

話可推動埋文創 梁文廣出席議員同事楊永杰嘅訪談節目，期間佢提到物色地方做夜經濟場所，可以搵一啲舉世知名嘅夜生活代表，譬如廟街就係啦。佢話依家就算周末，廟街都係得六至七成攤檔開，而售賣嘅貨品又未必啱遊客口味，所以要令廟街重現昔日昌盛，可以引入青年文創元素，吸引後生仔咁話。

做夜市不但個地方要出名，梁文廣話交通方便係一個重要因素，否則就要提供接駁交通。如果要另覓選址，可以揀西九文化區同觀塘海濱，好處係遠離民居，不虞噪音投訴，又可以善用呢兩處適合推動文化創意同社區產業嘅地方，唔係好似依家咁「水盡鵝飛」、「烏燈黑火」囉。

之不過，經營街邊攤檔限制多多，如禁止明火；聲浪太大會招惹投訴，先前旺角行人專用區表演者被迫中止就係前車之鑑，梁文廣話針對種種問題，需要有高層次跨部門嘅小組處理，可就夜市放寬規限。而自從夜繽紛嘅消息傳出後，中年好聲音選手龍婷都感到好興奮，問梁會否有較寬鬆嘅規矩，又話有意做表演添，所以梁話「拆牆鬆綁」係好重要。