政情：港歷劫無情雨災 政府善後勿惰怠

處處仍瓦礫泥頭 流離失所居民愁 雨災過後，好多地方都滿目瘡痍，村屋同鄉郊地區受創尤深。有議員尋日到上周五因黑雨而倒塌嘅村屋現場視察，發覺清理工作無大進展，泥頭瓦礫依舊。而日前亦有議員到西貢區了解水浸情況，敦促當局喺雨天之後盡快清理渠口，同埋對山坡進行檢查同維護，以消除安全隱患。

因黑雨而倒塌嘅村屋位於沙田大圍李屋村，議員梁子穎周一到現場視察過後，尋日又再返去了解情況。佢話事發嘅村屋，疑因屋頂不堪石屎吸收嘅雨水重量而倒塌。住喺裡面嘅一位婆婆幸好無恙，但需撤離。而村屋倒塌嘅泥頭瓦礫，就波及旁邊兩戶人家，其中一戶一家4口，其窗戶遭瓦礫擊穿並湧入泥頭，屋宇處同消防處等部門已判斷不宜居住；另外有獨居老婦，其居住嘅劏房大門遭瓦礫阻擋。結果兩戶人家同獲安排到中轉屋暫住。

籲屋署介入 加快清理塌屋 梁子穎又指，住喺倒塌村屋嘅婆婆，其私人財物要待清理工作開展，方可入內取回，然而倒塌村屋屬私人物業，須業主自行清理同善後，相關業主雖已知悉情況，但嫌政府部門代覓施工人員進行善後工程，須加徵「監督費」，於是自行物色承辦商，惟至今未有聲氣。梁子穎認為若過咗一段合理時間，相關業主仍然無動靜，屋宇署方面就要考慮介入，先僱人清理，日後再向業主追討相關費用，畢竟及早清理善後，可防範其他意外風險。

經歷完本周一嘅豪雨，當局收到8宗水浸報告，而寶琳路馬游塘村出現山泥傾瀉及護土牆倒塌等情況，部分位置水浸深達兩呎。議員李世榮到場了解，指馬游塘一帶嘅山坡經過多場暴雨，結構可能變得鬆散，擔心存在潛在威脅。政府應該對山坡進行檢查同維護，採取防護措施，加固土壤結構，確保居民安全。

李世榮相信由於連日大雨，大量沙石沖落山坡並積累喺渠口形成阻塞，連帶快速擴散到其他去水位。佢主張雨天之後，應盡快檢查同清理渠口，移除積聚嘅沙石，確保水流暢通。李世榮指馬游塘村位處山坳之地，且有唔少農田，當雨量較大嘅季節，低窪地勢容易聚集雨水，引致水浸問題。佢敦促政府應該根據地勢，增加去水設施，同埋喺山頂做好去水分流嘅工程，以提高排水效能，減少水浸發生。

周一大雨當日，議員林素蔚喺開記招期間，知悉將軍澳村及馬游塘村發生水浸，當佢抵達現場目睹恍如澤國嘅景象，不禁形容為「將軍澳威尼斯」。雖然路政、地政、渠務等部門已作出快速應變，但佢話仍會同相關部門及局方緊密溝通，協助村民處理家園受破壞嘅問題。