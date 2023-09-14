英基兩行賄案 申請併審遭駁回

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名國際幼稚園前行政主任，指她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。廉署其後再起訴3名家長和一名商人，指4人亦涉案，行賄共34萬元，控以4項串謀使代理人收受利益罪。兩案早前分別轉介區院處理，控方昨申請將兩案合併處理，但遭其中兩名被告反對。法官最終指案件仍有不明朗因素，故於現階段駁回申請。

反對合併申請的兩名被告分別為黃美雪（37歲，會計師）及朱霜叶（33歲，家庭主婦）。兩人與麥偉琪（41歲，經理）及蕭裕邦（45歲，商人），同被控於2018年9月4日至2021年3月1日，與林珍妮串謀，使作為代理人的林、即英基教育服務有限公司的僱員，在無合法權限或合理辯解下接受共34萬元，致使英基向4名學童提供英基國際幼稚園（烏溪沙）的幼兒班學位。

待兩案9‧19提訊再處理 控方透露，去年11月與林珍妮達成認罪協商，林於被定罪後將會為控方作供。惟法官指，林的案件於今年先後3次在區院提訊，就林的答辯意向和控罪協商方面，法庭並無相關紀錄，質疑控方是否過早申請合併。法官又指，如林不作供，控方未必有證據起訴該兩名被告，認為須待兩案在9月19日再提訊、確認林的答辯意向後才能處理合併申請。

林珍妮（53歲）與另外10名家長，被控14項賄賂罪名，林涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀英基烏溪沙幼稚園2019至22年，3個學年的幼兒班。案件編號：DCCC 603/2023